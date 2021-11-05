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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. احتفال لاعبي الأهلي بعد الفوز الفوز بخماسية على الزمالك

الاهلي
الاهلي

احتفل لاعبو  الأهلي بقيادة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق داخل غرفة خلع الملابس عقب الفوز بخماسية علي غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر "انستجرام" مقطع فيديو للشناوي وهو يحتفل ويهنئ لاعبو الفريق وسط حالة من الفرح.


انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

https://www.instagram.com/reel/CV6I7fUonB-/?utm_medium=share_sheet

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