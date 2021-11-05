فوز سمير عبدالحميد برئاسة نادي أصحاب الجياد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة اسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة اسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة إسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي انتخابات نادي أصحاب الجياد برئاسة المستشارة مرزوقة اسماعيل نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي أسفرت عن نجاح سمير عبدالحميد برئاسة النادي، والقاضي مصطفى غالي بمنصب نائب الرئيس، وأحمد أبو المجد بمنصب أمين الصندوق.

وأسفرت عن نجاح سمير عبدالحميد برئاسة النادي، والقاضي مصطفى غالي بمنصب نائب الرئيس، وأحمد أبوالمجد بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بمقعد العضوية فوق السن كل من دنيا عادل وعبدالعزيز صبري وفيصل عبدالله، ومحمد حجاب، ومحمود دهيس ومصطفى كامل، وفاز بالعضوية تحت السن كل من ميرنا عمرو، وأحمد أبوالقاسم، وأحمد علي.

وتقدمت المستشارة مرزوقة بالشكر للجنة القضائية المعاونة ولجميع العاملين بالشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف على جهودهم لانجاح العملية الانتخابية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وحيادية وشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل.