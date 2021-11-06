فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

ثروة الملياردير الأمريكي «بيل جيتس» وتنبؤاته المثيرة للجدل قد تصيب البعض بالطمع أو الجنون، والذي قد يصل إلى طلب يده في العلن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ولو من باب المزاح.

صرحت الفنانة الكويتية «شمس» عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات تويتر عن رغبتها في الزواج من الملياردير الأمريكي الشهير «بيل جيتس» مؤسس عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت".

ففي تغريدة أعادت الفنانة الكويتية نشر تدوينة تنبأ فيها جيتس بوقوع هجمات إرهابية محتملة تعتمد على استخدام فيروس الجدري كسلاح لتحقيق أضرار واسعة.

وكتبت شمس معلقة على التدوينة تقول: "جميل هذا الانسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".

وردًا على تغريداتها الغريبة، واجهت شمس هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد وصفها لـ بيل جيتس بكلمة "نبي" والتي لا يصح أن تطلق على أي مخلوق غير الذين اصطفاهم الله.