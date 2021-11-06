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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

صدى البلد

«تحس أنها اختزلت سنين كتيرة جداً من الزمالة والاخوة والمحبة وهى بتقدمه، بتقدمه كنجم يستحق التكريم، انا بتكلم عن الرائعة هند صبرى، عندما وقفت وقالت من القلب ما يليق بالنجم احمد السقا»، بهذه الكلمات استقبلت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة التونسية هند صبري، في حلقة مليئة بالأسرار والكواليس، من برنامج «معكم منى الشاذلي».

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كلمات من القلب

 


فى بداية الحلقة قالت منى الشاذلى عن هند صبرى: «لما وقفت على خشبة المسرح الكبير وهى بتقدم زميلها واخوها زى ما هى قالت، قالت كلام مش بس كلام مكتوب بموضوعية وانشائية من حد غريب، تحس ان كل كلمة قالتها وهى بتقدمه طالعه من قلبها».


وأضافت منى: «هند صبرى مساحة نجوميتها مش بتختزل بس فى مساحات نجوميتها كممثلة، خبراتها، وتعاطيها مع الحياة يخليها لها نجومية ذات نطاق أوسع، نجومية إنسانية، واجتماعية، سميها زى ما تسميها، انما الوهج الذى يحيط دائماً بهند صبرى أكبر بكتير من كونها ممثلة».

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هند صبري: أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض زمان

 

هند صبري: علاقتي بالسقا أكبر من أي كلام


من جانبها قالت هند صبرى عن كلمتها فى تكريم النجم احمد السقا فى مهرجان الجونة، إن تاريخ عملهما مع بعضهما، والاعمال التى قدماها سويا وعلاقة أسرتها واسرة احمد السقا، تسمح لها بما يكفى أن تقول عن احمد السقا اكثر مما قالته فى كلمتها، بمهرجان الجونة»، كما ذكرت هند الاعمال التى شاركت فيها الفارس احمد السقا، وهى «الجزيرة 1 والجزيرة 2، إبراهيم الأبيض».

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علاقة هند ومنة شلبي

 


ثم انتقلت منى الشاذلى بالحديث عن تقديم هند صبرى، للنجمة منة شلبى، من عدة سنوات عند حصولها على جائزة سيدة الشاشة العربية، فقالت هند إن علاقتها بمنة شلبى فى بداية عهدهما بالتمثيل لم تكن على أفضل ما يرام، الا انهما بدءاً من فيلم «بنات وسط البلد» تحسنت علاقتهما ببعضهما كثيراً.

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هند صبري ومنى الشاذلي تبكيان على الهواء

تأثرت الفنانة هند صبري، على الهواء، وبكت عندما عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لها أثناء جولتها مع برنامج الأغذية العالمية والذهاب لـ«لبنان» ودول كثيرة، قائلة: «كل مرة بتخلينى أعيط»، لترد منى الشاذلي «أنتى اللى بتخلينى أعيط يا هند».

 وأضافت هند، أنها كانت سفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية، لافتة إلى أنها هى من طلبت الذهاب لـ«المخيمات»، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات، من أجل تقديم المساعدات لهم، مشيرة إلى أنها كانت فى زيارة لـ«بنجلادش»، واستمعت لمشكلات المواطنين معلقًة: «هناك اغتصابات و وفيات».


أبرز تصريحات هند صبري مع منى الشاذلي

- الوسط الفني مليء بقصص الصداقات الحقيقية، وهذا لا ينفي وجود "كيد" بين البعض، "الوسط مش كله كيد، آه فيه كيد وناس مش سوية نفسيا، بس مش كله، وأنا اتعرضت للكيد طبعا وكانوا بيسموني المغتربة، كانوا بيقولوا خلوا المغتربة تنفعكوا، بس على قد ما بتصغري الكلام في دماغك بيعدي وتتلاشى وتتجاوزيه".

- علاقتي بمنة شلبي لم تكن جيدة في البداية، بسبب محاولات البعض للوقيعة بيننا دوما، أنا ومنة شلبي زمان كان في بينا مشاكل كتير، مكناش بنطيق بعض، و"الموقعاتية" وقعوا بينا، خاصة إن أنا ومنة خرجنا في نفس المسار، مكناش لدرجة خصمتين أصل كنا عيال، لكن كان في حرص شديد في التعامل.

- عندما اختارنا المخرج محمد خان لفيلم "بنات وسط البلد"، زرناه في منزله، وحينها تركني مع منة لنحل مشاكلنا سويا، روحنا بيته وسابنا مع بعض واتكلمنا سوا وحلينا المشكلة، ومن ساعتها داخلين في 20 سنة صحاب.

- أصريت على تقديم أحمد السقا أثناء حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، وأصريت أكتب الكلام بنفسي وكان طالع من القلب، لأن بيني وبين أحمد تاريخ سينمائي وصداقة تسمح بكتابة كلام وأقوله من قلبي، وأنا قدمت معاه الجزيرة 1 والجزيرة 1 وإبراهيم الأبيض وحلقة من مسلسل "عايزة أتجوز".

- ياسمين صبري فنانة جميلة وأنا أحبها وأحترمها، وأحترم كل الزملاء، ياسمين ما شاء الله عليها بجد، دي القمر بتاعنا، أول ما شوفتها علي الريد كاربت بالفستان الأصفر وأنا كمان بفستان أصفر صممت وقلت لها لازم ياسمين ناخد الصورة دي، الحقيقة أنا بحترم وبحب كل زملائي بالوسط الفني حتي لو مش أصدقاء أو بنتقابل كثير لكن كل الود والتقدير موجود بيننا.


- أي أم تشعر بالتقصير تجاه أولادها، لكنني أتمنى أن تستوعب بناتي ما أقوم به من مجهود لاحقا، بناتي لسه في سن “مبيستوعبوش” إني بسافر.

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