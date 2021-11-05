عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تشارك منى الشاذلي لعبة الأمثال الشعبية.. والجمهور: مصرية حتى النخاع

صدى البلد

شاركت الإعلامية منى الشاذلي جانب من حلقة الفنانة التونسية هند صبري، وأجواء من الضحك واللعب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

واستقبل الجمهور هند بالزغاريد، واختبرت هند صبري في لعبة الامثال المصرية والتونسية، وشرحت عدد من الأمثال التونسية للجمهور، وعرضت جزء من مطبخها وأعربت عن شطارتها في الطبخ، واعادة تدوير القمامة، واهتمامها بالزراعة داخل منزلها.

txt

هند صبري تبكي على الهواء وتتحدث لأول مرة عن خلافها مع منة شلبي.. فيديو

txt

هند صبري: سعيدة بأول رئيسة وزراء في تونس

بالزغاريد.. شاهد استقبال جمهور معكم لـ هند صبري

قام جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بـ استقبال الفنانة هند صبري بالتصفيق الحار.


وفى أثناء دخول هند الأستوديو اطلقت بعض السيدات الزغاريد، وذلك احتفالًا بها، وذلك بعد تميزها فى مهرجان الجونة السينمائي.
وظلت هند صامتة، و منبهرة من حالة الفرح و الاستقبال من جمهور منى الشاذلي.


هند صبري: سعيدة بأول رئيسة وزراء في تونس

قالت الفنانة هند صبري، إنها سعيدة بأول رئيسة وزراء فى بلدها تونس، موضحة أن هذا الأمر يعتبر الأولى معلقة "أول سيدة تتولى رئيسة وزراء فى العالم العربي كانت فى تونس".

وأضافت الفنانة هند صبري، خلال حوارها ببرنامج   "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " تونس تمر بظروف و بأمر الله سيمرون منها بخير ".


ولفتت إلى أن هناك احترام لـ المرأة فى الحكومة التونسية، والمصرية، مؤكدة أن الوزيرات فى مصر يبهرون الجميع بما يقومون به.

 

اغتصاب وقتل.. هند صبري ومنى الشاذلي تبكيان على الهواء|فيديو
 

تأثرت الفنانة هند صبري، على الهواء، وبكت عندما عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لها أثناء جولتها مع برنامج الأغذية العالمية و الذهاب لـ لبنان ودول كثيرة.
وقالت هند صبري لـ منى الشاذلي :" كل مرة بتخلينى أعيط لترد منى الشاذلي انتى اللى بتخلينى أعيط يا هند".
وأضافت الفنانة هند صبري، خلال حوارها ببرنامج   " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، :" أنها كانت سفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية".
ولفتت إلى أنها هى من طلبت الذهاب لـ المخيمات، و الأشخاص الذين يعانون من مشكلات، من أجل تقديم المساعدات لهم.

 

هند صبري: أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض زمان
 

قالت الفنانة هند صبري، إنها فى فترة كان هناك مشكلات وخلاف مع الفنانة منة شلبي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "كان فى ناس بتتكلم كتير وتفضل توقع بنا بس فى فترة قصيرة تم إزالة الخلاف".


ولفتت إلى أن منة شلبي كان تستمع لكلام الناس، التى كانت تقع بيننا، وكشفت أن فيلم بنات وسط البلد مع المخرج محمد خان، كان بداية لإزالة الخلافات.

 

تخنت وفشولت.. هند صبري تنفعل على الهواء مع منى الشاذلي .. فيديو
 

قالت الفنانة هند صبري، إنها تقوم بـ ممارسة الرياضة فى البيت، موضحة أن الرياضة جزء من حياتها بشكل يومي.
وأضافت الفنانة هند صبري،  خلال حوارها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وهى منفعلة :" مارست رياضة يا منى عشان تخنت وفشولت.. عرفتى بقي".
ولفتت إلى أن وزنها بعد انجاب بنتين أصبح مرتفع، و حدث تغيرات فى الجسم، ولذلك اتجهت لـ ممارسة الرياضة، لكى تظل بشكل مميز.

 

لابسه بروبروق عشان جايالك .. هند صبري لـ منى الشاذلي

تأثرت الفنانة هند صبري، خلال دخولها ستوديو معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك بعد الحفاوة من الجمهور.

وقالت هند صبري" لابسه بروبروق عشان جايالك يا منى" .

قام جمهور برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بـ استقبال الفنانة هند صبري بالتصفيق الحار.

وفى أثناء دخول هند الأستوديو أطلقت بعض السيدات الزغاريد، وذلك احتفالًا بها، وذلك بعد تميزها فى مهرجان الجونة السينمائي.

وظلت هند صامتة، و منبهرة من حالة الفرح و الاستقبال من جمهور منى الشاذلي.


 

منى الشاذلى برنامج معكم منى الشاذلى أخبار هند صبري أخر أعمال هند صبري برنامج مني الشاذلي

ترشيحاتنا

المؤسسات الدينية للاعبى الأهلى والزمالك والجماهير: التعصب مذموم دينيا ويهدد السلم المجتمعي

نجم الأهلي يكتب روشتة فوز الفريق أمام الزمالك في الدوري

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم 5 - 11 - 2021

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. حكم عليه بالإعدام والشيخ الشعراوي تسبب في عدوله عن اعتزال الفن

سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ