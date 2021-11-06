أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجل والسم يأكل أعضاءه

واجه رجل هولندي واحدة من أبشع الحوادث على الإطلاق، فقد تعرض لعضة ثعبان كوبرا في منطقة حساسة أثناء جلوسه على المرحاض لقضاء حاجته، مما نتج عنه إصابته بمرض خطير.

خضع الرجل الهولندي لعملية جراحية ترميمية بعد إصابته بمرض اللفافة الناخرة (آكل لحوم البشر) نتيجة عضة ثعبان كوبرا أثناء جلوسه على المرحاض خلال رحلة سفاري في جنوب إفريقيا.



عانى الضحية الهولندي البالغ من العمر 47 عامًا من نخر في كيس الصفن بعد هجوم ثعبان كوبرا، كان متربصًا في قاع المرحاض، وفقًا لتقارير أطباء المسالك البولية.

ما وصفته المجلة الطبية بأنه الحالة الأولى لـ "تسمم الكوبرا الانتفاخي للأعضاء التناسلية" والذي تسبب في تعفن أعضائه.





حيث اضطر الضحية للانتظار ثلاث ساعات قبل نقله بالطائرة المروحية إلى أقرب مركز طوارئ على بعد حوالي 220 ميلاً.

وقد ظهرت عليه أعراض القيء، الشعور بالحرقان وكذلك الألم الذي انطلق من أعلى الفخذ إلى البطن وأعلى الصدر - رغم أنه لم تظهر عليه أي أعراض عصبية.

احتاج الرجل إلى عملية ترميمية لأعضائه التناسلية، كما خضع للغسيل الكلوي بسبب إصابة حادة في الكلى نتيجة الإصابة بمرض اللفافة الناخرة بسبب عضة الثعبان.

النخر - أو التهاب اللفافة الناخر، الذي يشار إليه عادة باسم "مرض آكل لحوم البشر" هو حالة قاتلة محتملة تسببها البكتيريا التي تصيب الأنسجة، إذ تنتشر بسرعة وتحتاج علاجًا فوريًا بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.