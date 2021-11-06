سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

دحض سائق دليفري الإدعاءات الشائعة عن أن وجبة كل الصينيين المفضلة هي الكلاب والقطط، وأن الأمر لا يقتصر إلا على بعض الفئات في الصين.

أثار سائق دليفري في الصين إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردة فعله السريعة التي أنقذت حياة كلب عالق داخل مصعد.

انتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الكلب يدخل إلى المصعد بمفرده لكن الأبواب أغلقت على سلاسله.

عندما فتح باب المصعد في الطابق التالي، عطلته نهاية السلاسل، مما جعل الكلب عالقًا في الهواء.

وبمجرد فتح باب المصعد في الطابق التالي، قذف الكلب إلى خارج، مما أذهل سائق التوصيل.

فحمل السائق الكلب على الفور وعانقه، ثم أمضي في إزالة سلاسل الكلب من عنقه ليطلق سراحه.

حاول سائق التوصيل الإمساك بالسلاسل وجذبها لكنه أدرك أنها عالقة ولا يمكن سحبها.