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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجاكيت أسود لامع ... شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

صدى البلد

نشر محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر محمد رمضان بإطلالة أنيقة مميزة مرتديا جاكيت لامع باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيه .

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يذكر ان تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر والتيك توك فيديو للفنان محمد رمضان والذي اثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال فاعليات الحفلة التي أقامها في السعودية بموسم الرياض حيث ظهر خلال احدى فقرات الحفل وهو يلقى دولارات على الجمهور .

 
وشهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

 

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، و سروال أسود، و نظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.

 

فيما كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فيديو للحفل.

 

 

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للجمهور السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ عقب حفلته الضخمة التي أحياها في موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام منها.

 

وعلق محمد رمضان على الفيديو: شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا سمو ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الجمهور السعودي الغالي، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، دمتم أرض الكرم. #حفلافتتاحموسم_الرياض".

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