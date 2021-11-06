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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت 6-11-2021 .. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 6- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر:
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 669 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 781 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب يسجل 6248 جنيه.

فى سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا، شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

اسعار الذهب برنامج صباح البلد جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 اخبار توك شو

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