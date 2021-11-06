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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نهاية مروعة لـ مغنية شهيرة في طريق ذهابها لإحياء حفل

صدى البلد

انتهت رحلة نجمة البوب ​​البرازيلية "ماريليا دياس ميندونكا" في الدنيا نهاية مروعة، فقد لقيت حتفها في حادث تحطم طائرة .

فقد سقطت الطائرة في بقعة من الظهيرة في منطقة جبلية بالقرب من مدينة كاراتينجا ، داخل ولاية ميناس جيرايس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وأفاد رجال الإطفاء أن خزانات وقود الطائرة تحطمت عند الاصطدام ، لكنهم يقولون إنه لا يوجد خطر حدوث انفجار.

كانت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا واحدة من بين خمسة لقوا حتفهم في الحادث. تم استئجار الطائرة من شركة تسمى PEC Taxi Aéreo.

ولا تزال اسباب الحادث مجهولة، ويحقق محققو تحطم الطائرة من القوات الجوية البرازيلية بالفعل في الأسباب، وكانت الطائرة قد أقلعت من جويانيا ، وكان ميندونكا يستعد للغناء في كاراتينجا.

وقال المكتب الصحفي لميندونكا في بيان إن منتجها هنريكي ريبيرو ومساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو وكذلك قائد الطائرة ومساعدها لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

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أصدر عم ميندونكا ومستشارها أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو بيانًا جاء فيه: “مع الأسف الشديد ، نؤكد وفاة المغنية ماريليا ميندونكا ، ومنتجها هنريكي ريبيرو ، وعمها ومستشارها أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو ، طيار ومساعد قائد الطائرة. الطائرة التي سنحتفظ بأسمائها في هذا الوقت”.

وأضاف: 'أقلعت الطائرة من جويانيا متجهة إلى كاراتينجا / إم جي ، حيث كانت ماريليا تحيي حفل، هذه هي المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي".

نجمة البوب طائرة رحلة نهاية مروعة

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