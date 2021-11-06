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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حالة نادرة وغريبة.. ميلاد طفل بـ ذيل طويل نهايته كرة

صدى البلد

وُلد طفل غريب بـ ذيل بشري يبلغ طوله 12 سم بارزًا من أردافه اليسرى، مكتملًا بكرة بعرض 4 سم في نهايته، ليكون الطفل المولود في يناير الماضي مادة علمية ويبحث العلماء والأطباء في حالته النادرة.

وحير الطفل الأطباء في مستشفى ألبرت سابين للأطفال في فورتاليزا بالبرازيل، الذين قاموا في النهاية بإزالة الكرة اللحمية والذيل جراحيًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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منذ ذلك الحين، تم تسجيل الولادة والجراحة اللاحقة في مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports، والتي تعرض صورًا رائعة لـ الذيل وتشرح كيف أصبحت.

وبعد البحث والتفسيرات العلمية يتضح أنه كان لدينا جميعًا ذيلًا عندما كنا في الرحم، ولكن بعد أسابيع قليلة من الحمل، عادة ما يتم امتصاصه في الجسم.

ومع ذلك، في حالات نادرة بشكل لا يصدق، لا يحدث هذا ويستمر الذيل في النمو، وأكد الأطباء في البرازيل أيضًا أن ذيل هذا الطفل لا يحتوي على غضروف أو عظم، مما يجعله 'ذيلًا بشريًا حقيقيًا' وواحدًا من 40 فقط تم توثيقها على الإطلاق. 

وفقًا للمجلة، يعود أول تقرير عن مثل هذا الذيل إلى القرن التاسع عشر.

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أظهر تحليل الذيل بعد إزالته أن الكرة مصنوعة من الدهون والنسيج الضام الجنيني، في حين أن الذيل نفسه كان مجرد نسيج خالٍ من العظم.

وقد فشلت الاختبارات قبل الولادة في التقاط الذيل، ولكن لحسن الحظ أكد الفحص بالموجات فوق الصوتية أنه لم يكن مرتبطًا بالجهاز العصبي للطفل.

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