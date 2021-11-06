الجيش الصومالي يُدمّر معاقل ميليشيا الشباب بمحافظة شبيلي السفلى

أكدت قوات "دنب" الخاصة للجيش الوطني الصومالي، تدمير معاقل تتمركز فيها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمنطقتي "توَكل" و"دار السلام" في بلدة "أوطيغلي" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت - تواصل القوات المسلحة الوطنية، عمليات التصفية ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.

