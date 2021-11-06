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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

بدر بانون مدافع الأهلي
بدر بانون مدافع الأهلي

كشف سامي قمصان المدرب العام لفريق  الأهلي، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق بدر بانون وأيمن أشرف، أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر 5-3.

 

وقال سامي قمصان في تصريحات لبرنامج “الماتش المذاع عبر قناة “صدى البلد”:" بدر بانون يعاني من شد في العضلة الخلفية، وسيخضع لأشعة، اليوم السبت".

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تابع سامي قمصان :" أيمن أشرف يعاني أيضا من شد في العضلة الأمامية".

 

واصل قمصان :" محمد الشناوي، كان جاهزا بنسبة 100% أمام الزمالك، لا يمكن أن نجازف بالدفع بلاعب مصاب، خاصة أن علي لطفي ظهر بمستوى جيد، خلال الفترة الماضية".

 

وعن الفوز على الزمالك، قال قمصان:" مبروك لجماهير الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين على هذه النتيجة، أعلم أن جماهير الأهلي كانت تريد تحقيق نتيجة أكبر، وكلن نلعب ضد خصم قوي وهو الزمالك".

 

تابع:" نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك، وهذه طبيعة أداء الأهلي، ومن المهم أن نقاتل من أجل تحقيق لقب الدوري، خاصة وأنها البطولة المحببة لجماهير الأهلي".

 

بدر بانون: لعبنا لقاء الزمالك بتركيز شديد.. وحققنا الفوز وأسعدنا الجماهير
 

في سياق متصل، أبدي بدر بانون،، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بنتيجة 5-3.

 

وقال بانون في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك، ونجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة جيدة للغاية».

 

وأضاف: «الزمالك فريق جيد، ولكن الأهلي كان يريد الانتصار، ولعبنا على النقاط الثلاث، وحققنا مطلب جماهيرنا في لقاء القمة».

 

وواصل: «دخلنا المباراة في حالة تركيز شديدة، من أجل إسعاد جماهير الأهلي، والحمد لله أن اللاعبين استغلوا كل الفرص من أجل تسجيل الأهداف».

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