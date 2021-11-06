استمرار أعمال مبادرة حياة كريمة بقري المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما وسمادون.

جاء ذلك بحضور الدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما، والشركة المنفذة للمبادرة.

حيث تفقد أعمال التشطيبات التي تتم بمجمعات المصالح الحكومية ، وكذا إستكمال أعمال الإنشاءات بالمجمعات الزراعية ،كما تفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل ، كما تفقد سرور أعمال مد خطوط المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة.

وتابع سرور أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي ، كما قام بمتابعة الأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ، والكباري ، ومحطات الصرف الصحي والمعالجة من إنشاء جديد ورفع كفاءة المحطات الموجودة بالفعل ، كما قام بمتابعة إستكمال أعمال التحجير والتبطين التي تتم بترعة جانبية شما ، ومسقة السلامية بسمادون .

كما تابع سرور، إستكمال العمل في قطاع الاتصالات بشما ، حيث جاري تغيير الكابلات النحاسية إلي ألياف ضوئية حيث تم تنفيذ حوالي 8 كم ، كما تم الانتهاء تركيب كابل تراسل فايبر أوبيكس بطول حوالي 12كم، مؤكداً أنه جاري العمل علي قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بجميع القري دون أي مشاكل أو معوقات .

وخلال جولته بالوحدة المحلية بشما وسمادون قام سرور بمتابعة سير وإنتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء للتأكد من إتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، وشدد علي ضرورة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالملف وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز والبت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم .

من جانبه، أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .