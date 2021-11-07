بعد إحالة محامٍ ومعلم للجنايات.. تعرف على عقوبة تزوير الأختام في القانون

أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة محامي ومعلم اول للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتقليد اختتم وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والهيئات الصحية.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرة مخدرة - هيروين وجوهر مخدرة - أفيون وجوهرة مخدرة میثافيتامين - في غير الاحوال المصرح بها قانونا و اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثامي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية والمنسوب صدورها إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.



كما أن المتهم الثاني حال كونه ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير في محررات رسمية وهي استمارات حجز وحدات سكنية منسوب صدورها إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عدد ۳ شهادات من واقع الجدول منسوب صدورها إلي نيابة امبابة الجزئية ، عدد ۲ تقرير طبي منسوب صدورهم إلى مديرية الشئون الصحية منطقة القاهرة - مستشفي القسر العيني - قسم الاستقبال ، عدد ۲ تقرير طبي قسم الاستقبال منسوب صدورهم إلي مستشفيات جامعة القاهرة - ادارة الخدمات الطبية - مستشفي القصر العيني تقرير طبي قسم الاستقبال منسوب صدوره إلي مديرية الشئون الصحية بمنطقة القاهرة مستشفي شبرا العام - قسم الاستقبال.

كذلك تقرير طبي لحالات الكورونا - مستشفي شبرا العام محضر شرطة منسوب صدوره إلى قسم شرطة الهرم ، توكيل رسمي عام منسوب صدوره إلي القنصلية العامة في جدة - وزارة الخارجية ، وكان ذلك بان اصطنع تلك المستندات بالكامل على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهات ومهرها باختام مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة الاصدار وتوقيعات العاملين بها.

كما قلد اختام شعار الجمهورية واختام المصالح الحكومية وتوقيعات العاملين بها للجهات الاتية: 1. قسم شرطة الهرم - وزارة الداخلية ، نيابة امبابة - الدقي - شمال الجيزة - النيابة العامة ، منطقة القاهرة - منطقة شبرا الطبية - مستشفي شبرا العام ، جامعة القاهرة - مستشفي القصر العيني التعليمي ، مستشفي القصر العيني ، . ادارة الخدمة الاجتماعية - مسشفي القصر العيني ، . وزارة التربية والتعليم - قسم شئون الطلبة ، . وزارة الخارجية الشئون القنصلية - مكتب تصديقات مدينة 6اكتوبر، بنك التعمير والاسكان - الشؤون الادارية - فرع المنيل وذلك بان قلد تلك الأختام علي غرار الصحيح الخاص بتلك الجهات وقلد توقيعات العاملين بتلك الجهات واستعملها بان مهر بها المستنداتمحل الاتهام الأول.

تعرف على عقوبة جرائم التزوير في الاختام

وتعد جرائم التزوير في أختام الدولة والدمغات من الوسائل التي يرتكبها الخارجون على القانون في التحايل عليه والاستيلاء والحصول على أشياء ليست من حقهم، الأمر الذي دفع المشرع المصري في وضع عقوبات رادعة من شأنها منع هذه الظواهر.



ونصت المادة 208 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.



فيما نصت المادة 209 على انه كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.



وحددت المادة 210 من ذات القانون حالة واحدة يتم فيها إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

