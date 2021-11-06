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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعلنت إسلامها وتزوجت من كويتي لـ5 أيام.. ليلى إسكندر تثير الجدل مجددًا

ليلى اسكندر
ليلى اسكندر

تصدرت الفنانة ليلى إسكندر مؤشرات البحث على محرك جوجل؛ بسبب تصريحات غامضة لها عبر تطبيق إنستجرام ، تكهن البعض أنها تعبر عن أزمة محتملة بينها وبين زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان. 

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز المحطات المثيرة للجدل في حياة ليلى إسكندر. 

 

ليلى اسكندر تكشف عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية

وكشفت نجمة استار أكاديمي الفنانة ليلى اسكندر، عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زاوجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأوضحت ليلى اسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv" الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.

وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".

ونشرت الفنانة اللبنانية نجمة استار أكاديمي ليلى اسكندر، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، مثيرة للجدل، وظهرت فيها بـ فستان شورت، قصير جدًا. 

صور ليلى اسكندر، الأخيرة، فاجأت متابعيها عبر انستجرام، لاسيما وأنهم اعتادوا على ظهورها بملابس طويلة، وأحيانًا بالعباءة والحجاب، بعد اعتناقها الإسلام. 

 

إنفصال وعودة لزوجها 

-خلال العام الماضي 2020، أعلنت ليلى إسكندر - عبر حسابها على إنستجرام - عن انفصالها قائلة: «أعلن انفصالى عن يوسف رسميا». 
وبعدها أعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها إلى زوجها بعد أن أعلنت عن انفصالها منه منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وقالت ليلى إسكندر: "ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر".

كما حرصت على الرد على تساؤلات متابعيها، حيث قالت ليلى: "لم يحدث طلاق وأنهما عادا إلى بعض وأنها سعيدة بتلك الخطوة".

 

إعلان إسلامها 

في فبراير من عام 2018، أكدت ليلى اسكندر أنها مسلمة لكنها لم تُعلن عن ذلك من قبل، وظهرت في عدة مناسبات ترتدي الحجاب مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

ولم تكشف أو تؤكد ليلى اسكندر أنها سوف ترتدي النقاب، مثلما أشيع بين بعض رواد مواقع التواصل، إذ ظهرت في عدة مناسبات قريبة دون أن ترتديه، ليبدو أنها ارتدته من باب المزاح مع جمهورها.

وكانت ليلى اسكندر قد وضعت مولودها الأول «يوسف» من زوجها يعقوب الفرحان في أخر سبتمبر الماضي، واحتفلت بقدومه مع عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بالوسط الفني.
 

أسباب اعتناقها للإسلام 

في مارس 2020، تحدثت ليلى اسكندر، في لقاء مع  برنامج «سندريلا»، عبر قناة atv - الفضائية، حول أسباب اعتناقها الإسلام، نافية أن يكون هذا بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأضافت ليلى اسكندر، إنها دخلت الإسلام عن قناعة بعد قراءتها للقرآن، مشيرة إلى أن دينها هو الإنسانية، وأنه ليس من حق أحد أن يناقشها في دينها، مستنكرة التدخل في الديانات في عام 2020.

وأثارت ليلى اسكندر، حالة من الجدل في آخر عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة وأحترم العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال.

وظهرت ليلى إسكندر، بعد إعلان إسلامها وهي ترتدي حجابًا وعباءات على الطراز السعودي، تظهر بها منفردة مرة، ومع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان مرة أخرى، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اعتناقها الإسلام، لكنها كانت تتكتم. 

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