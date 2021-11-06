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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

د. ماجد زيتون: أحدد قدرة مريض السمنة على فقدان الوزن من أول جلسة.. فيديو

ماجد زيتون
ماجد زيتون

قال الدكتور ماجد زيتون إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إنه يستطيع أن يحدد  قدرة مريض السمنة  على فقدان الوزن من أول جلسة معه.
 

وأضاف ماجد زيتون في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج "أنا والطبيب"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "في شغلي أستطيع أن أحل كل  المشاكل التي يعاني منها مريض السمنة".

 

وأكمل ماجد زيتون: "أعطي وعد لمريض السمنة بأنني سوف أضيف لصحة مريض السمنة، ويتم علاج امراض السمنة والسكر والضغط مع اتباع النظام الغذائي و البروتوكول العلاجي".


وتابع ماجد زيتون :" اقوم بوضع انظمة غذائية  لمن يرغب في فقدان الوزن مع كورس تخسيس وبروتوكول علاجي  من أجل فقدان الوزن بفعالية وصحة".

 

ومن جانبه قال ابراهيم محمد مواطن فقد الوزن بفعالية مع الدكتور ماجد زيتون، أنه فشل في العديد من الأنظمة الغذائية مع أطباء سابقين من أجل فقدان الوزن بفعالية .


وتابع ابراهيم محمد:" اتعالجت من مرض السكر بعد فقداني للوزن  ومعدل السكر في الدم أصبح مثالي بعد فقدان الوزن، وأنا كنت 120 كيلو وفقدت 40 كيلو في 4 شهور ".


وأضاف إبراهيم محمد :" الدكتور ماجد زيتون اعطاني نظام غذائي مميز يسمح  بتناول كل الاطعمة، ولا أشعر بالجوع طوال اليوم وفي نفس اليوم أفقد الوزن، مضيفا:" انا باكل في اليوم 13 وجبة وبخس ".


 

نظام غذائى بروتوكول فقدان الوزن قناة صدي البلد التغذية العلاجية ماجد زيتون أنظمة غذائية البروتوكول

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