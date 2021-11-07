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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام؟ .. الإفتاء تجيب

حكم الوضوء فى البانيو
حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام

حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام؟".

 

حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال “ما حكم الوضوء فى البانيو أثناء الاستحمام؟” قائلا: نعم يجوز، ما الذي يمنع الوضوء إن كان في البانيو أو الحوض أو ما شابه.

 

وأضاف أحمد ممدوح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: “لو كان السائل يقصد أن يكون البانيو ممتلئا وتغترف منه وتتوضأ فهذا جائز”.

 

وتابع أمين الفتوى، : لو كان السائل يقصد أن يكون البانيو ممتلئا فيغمر نفسه بالماء فيه بنية الوضوء فهذا جائز أيضا.

 

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة

هل يجوز الوضوء عاريًا في الحمام  دون ستر العورة ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عن  السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ورد «عثمان» قائلاً:  «إنه لا يشترط في الوضوء ستر العورة لأنه ليس صلاة، فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة»، مضيفًا: «لا بأس إذا توضأ المسلم بعد الانتهاء من الاستحمام أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه، وأنّ الأمر ينطبق كذلك على المرأة».

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حكم الوضوء في الحمام 

قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.

وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.

 

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب استقباله لفتوى مسجلة له عبر قناة اليوتيوب. 

 

وتابع: إن كان كشف هذا من بعد السرة إلى الركبتين يكون حراما ولكن هذا لا يؤثر فى صحة الوضوء ولا ينقضه. 

 

هل يجوز ترديد الأدعية في الحمام عند الوضوء 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على قناة الإفتاء بمنصة الفيديوهات "يوتيوب"، على سائل يسأل عن حكم ترديد الأدعية أثناء الوضوء في الحمام، قائلًا إنه يجوز الوضوء فى الحمام ولا حرج فى ذلك، وتجرى البسملة على قلبك.

 

ولفت إلى أن الوضوء في الحمام ليس مكروهاً وكراهته كانت لصورة الحمام قديماً التي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معا فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.

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