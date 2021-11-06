دراسة حديثة.. أعراض خفيفة لـ مصابي كورونا المحصنين

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين أخذوا جميع جرعات لقاح كورونا لا يعانوا من أعراض شديدة عند الإصابة بالفيروس .



ووفقا لما جاء فى “ CNN” أوضحت الأبحاث أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة بالمرض الشديد ويقلل نسب الوفاة من كورونا حتى فى ظل انتشار المرض بشكل كبير وجود متحورات خطيرة مثل دلتا .





كما بينت دراسة واسعة النطاق شملت 780 ألف محارب سابق أن أنواع اللقاح الـ 3 المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية تمنح حماية قوية من الوفاة الناجمة عن كورونا رغم تراجع فعاليتها ضد الإصابة بالمرض معتدل العوارض أو من دونها بدرجة كبيرة.

ووجد الباحثون أن الرجال والنساء من المحاربين القدامى الذين تلقوا علاجًا في مراكز الإدارة الصحية، أن قوة اللقاحات الثلاثة ضد كل فئات المرض تراجعت من 87،9% في شهر فبراير لـ 48،1% في أكتوبر، ووضعوا في الاعتبار نتائج فحوص PCR والمعيار الأساس لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ذكر الباحثون في تقرير نشر في المجلة العلمية "Science" أنه بالرغم من أن الإصابة بالعدوى تزيد من خطر الوفاة، فإن لقاح كورونا يحمي من أصيبوا بكورونا من الموت، خلال انتشار سلالة دلتا.