الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدما على بيرنلي بهدف

أنهى فريق تشيلسي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره بيرنلي متقدمًا عليه بهدف دون مقابل في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن الألماني كاي هافرتز من تسجيل الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة 33 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية الرائعة المرسلة من ريس جيمس من الجهة اليمنى.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - أندرياس كريستينسين

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خط الوسط: بن تشيلويل - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

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خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي - روز باركلي- كاي هافيرتز