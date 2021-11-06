سموحة ٢٠٠٧ يفوز على الجونة بسباعية نظيفة

حقق فريق سموحة ٢٠٠٧ على الجونة فوزا كبيرا بسباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سموحة .



سجل الأهداف اياد عبده ٣ اهداف و حمزاوي هدفين و محمد امريكاني هدف و كريم كاتنجو هدف .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى ١١ نقطة .

مثل سموحة : حازم عبد السلام و حمزاوي و علي عارف و يوسف صفوت و معاذ السيد و كريم كاتنجو و احمد صبري و علي محمد علي و محمد علاء و محمد امريكاني و اياد عبده .

ويضم الجهاز الفني كل من محمد أبو زيد مدير فني و احمد الجندي مدرب و حسن عيد مدرب و محمد انور مدرب حراس وإيهاب عثمان اخصائي علاج طبيعي وابراهيم رافت اداري و محمد كمال مشرف على الفريق وأحمد عبد العاطي عامل مهمات .