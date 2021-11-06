عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

النواب يؤيدون قرارات وزارة القوى العاملة بضرورة تسجيل المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج لديها..والخطوة تضمن حقوقهم ..ومصر وليبيا بينهما علاقة وطيدة

العمالة المصرية
العمالة المصرية

نائبة : تسجيل بيانات الراغبين للعمل بالخارج لدى وزارة القوى العاملة حماية لحقوقهم


التمامي : فتح باب العمل أمام العمالة المصرية لليبيا يساهم فى إعادة إعمارها


نائب : عودة العمالة المصرية للعمل بالخارج إنفراجة كبري للمواطنين

 

 

أطلقت وزارة القوي العامله اليوم خلال المؤتمر الصحفي للوزير محمد سعفان ، عدد من الإطروحات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة لحماية حقوق المصريين العاملين بالخارج وعدم وقوعهم في فخ النصب والاحتيال سواء فى الداخل والخارج ، وأيضا أعلن الوزير عن فتح باب إلحاق العمالة المصرية لليبيا ,وجاءت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب بلجنتي القوى العاملة والمشروعات الصغيرة مؤيدة لقرارات الوزارة.


حيث أكدت النائبة ولاء التمامي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن فتح باب العمل أمام العمالة المصرية بليبيا ، وعودتها كما كانت في سابق عهدها ، سيؤدي إلى تقليل نسب البطالة بين الشباب ، وأيضا تنمية مهاراتهم وتدريبهم على المهن والعمل الحر.

 

وأضافت التمامي في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن مصر وليبيا تتمتعان بعلاقات وروابط وثيقة، شعبيًا وسياسيًا، وطالما كانت العمالة المصرية رافدًا مهمًا للتنمية في ربوع ليبيا، وتزداد أهمية دورها في هذا التوقيت، الذي يشهد علاقات مميزة بين البلدين، للمساهمة مع الأشقاء الليبيين في إعادة إعمار الجمهورية الليبية الشقيقة . 



ومن جانبها  أكدت النائبة مني عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إعلان وزارة القوى العاملة المصرية أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته ، وتأكيد من الدولة المصرية على حماية أبنائها في الخارج والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم .


وأضافت عبد الله في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الشباب يسعى لتحقيق أحلامه وطموحاته سواء بالعمل بالمشروعات الصغيرة في الداخل أو البحث عن فرص عمل "مؤمنة" فى الخارج ووزارة القوى العاملة وضعت إطار واضح وصريح وتم بالفعل إطلاق الرابط الإلكتروني ، ومراكز تدريب معتمدة.

 

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن الفترة القادمة ستشهد إنفراجة فى سوق العمل خاصة بعد فتح باب العمل بأكثر من دولة عربية ومنها ليبيا ويأتي ذلك لمهارة وخبرة العامل المصري ، وقدرته على استيعاب المتغيرات .

 

وفى السياق ذاته ، قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عودة العمالة المصرية تعتبر إنفراجة كبري لعدد كبير من المواطنين لا سيما العاملين بمجال البناء والتشييد، لافتا إلي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود ومساعي عديدة بذلتها القيادة السياسية في الفترة الراهنة.

 

أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا تهدف إلي الحصول علي بيانات دقيقة بحصر كامل للعمالة وأماكن تواجدهم، إضافة إلي توجيههم إلي دخول ليبيا بشكل قانوني مما يعد ذلك نوعا من التأمين عليهم والتأكد من توفير الحماية لهم.

 

أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن وزارة القوى العاملة بالفعل قد أجرت العديد من الورش التدريبية لتأهيلهم للعمل بالخارج حيث بلغت مدة التدريب إلى شهرين متواصلين من أجل التأكد من جاهزيتهم للسفر والعمل.

 

اختتم النائب حديثه، قائلا : خطوة جريئة من القيادة السياسية ستعود علينا بالمنفعة والمكاسب العديدة علي مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية.

 

وقد قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن الربط الإلكترونى لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات فى المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التى يتم تقديمها فى كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة.

وتابع: أما عن إجراءات السفر فستتم من خلال تلقى وزارة القوى العاملة المصرية، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها فى الجانب الليبى، وسيتم تحليل الوظائف، ثم يتم جمع تلك العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والتى ستكون مسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالى المصرى ووزارة القوى العاملة، وصولا إلى تسفير العمال، لافتا إلى أن ذلك حرصا من الدولتين المصرية والليبية على العمال.

القوى العاملة المشروعات الصغيرة ليبيا مراكز تدريب سوق العمل مستحقات

ترشيحاتنا

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر نجحت في تحسين مناخ الاستثمار أمام العالم.. فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ