خالد الغندور.. من نجم الزمالك لمشجع يستفز جمهور الأهلي على السوشيال ميديا

لم يترك خالد الغندور نجم الزمالك السابق منذ ظهوره بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي حدث يخص النادي الأهلي إلا وعلق عليه بسخرية جعلت جماهير الأحمر تنتقده بقوة، ما جعله يغلق التعليقات على صفحته الرسمية أكثر من مرة، بسبب التعليقات غير اللائقة.

وأكد الغندور أكثر من مرة، أنه سيقاضي كل من تطاول عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أنه يخرج بتصريحات تضعه في موقف لا يحسد عليه أمام جماهير الأهلي التي تستمر في نقده.

خالد الغندور نجم الزمالك السابق والمذيع الحالي عبر فضائة ناديه، استعان بنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز التي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، ليسخر من فوز غريم الزمالك التقليدي "الأهلي" في مباراة القمة 123 أمس الجمعة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وكتب الغندور في آخر تعليقاته عبر صفحته الرسمية فيسبوك موجهاََ كلامه لجماهير الأهلي: الي اصحابي و اصدقائي الاهلاوية دي اسمها 5 صفر النهاردة 5 اهداف ل3 اهداف في مرماك عشان نبقي مركزين بس و قلتلكم مبروك التوفيق كان معاكم و غياب التوفيق و غياب بعض اللاعبين عن مستواهم كان سبب في الهزيمة و لسه بدري و الدوري في البدايات و الموسم الماضي كسبتني و انا كسبت الدوري في النهاية هي دي الكورة.

ولم يكتفي بهذا المنشور الذي شن خلاله جمهور الأهلي عليه هجوماََ نارياََ، وكتب: لما كسبتك ٣ ل ١ كان الفارق هدفين و لما كسبتني 5 ل3 الفارق هدفين برده اه والله تخيل.

واستمر في مشاكساته وكتب منشور آخر: من حق جمهور الاهلي يفرح و يحتفل بالفوز و من حقنا نزعل من النتيجة و الاداء و لكن نتعلم و ننظر للأمام لسه بدري.

ويعد خالد الغندور، كابتن الزمالك الأسبق، هو أكثر كباتن الفريق الأبيض حملًا للبطولات، كان ظهير أيسر كبير التأثير فى مستوى الفريق، وكان واحدًا من مفاتيح اللعب المهمة نظرًا لمهارته الكبيرة، ولا ينسى الزملكاوية مباراة مولودية وهران أمام الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 93 والتى تألق فيها الغندور بشكل لافت للنظر وسجل هدفًا من الأربعة التى سجلها أبناء ميت عقبة.

بدأ "بندق" مشواره الكروى ضمن ناشئى نادى هليوبوليس، ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، ولفت إليه الأنظار بشدة بعد تألقه، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى عام 1988 واستمر بالقلعة البيضاء حتى عام 2003.

خاض خالد الغندور أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى المصرى موسم 1988-1989 وانتهت بالتعادل السلبى، وأصبح كابتن نادى الزمالك بعد اعتزال حسين السيد عام 1999 واستمر حتى عام 2003.

حقق الغندور، خلال مشواره مع الزمالك 17 بطولة مختلفة، حيث فاز معه بالدورى المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصرى مرتين، كما توج معه بلقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر الأفريقي 3 مرات، كما حصل على السوبر المصرى السعودى وكأس الأندية العربية وكأس الكؤوس الأفريقية كل منهما مرة واحدة، وحصل على لقب أفضل لاعب فى مصر 4 مرات، كما اختير أفضل لاعب صاعد مرة واحدة.

شارك الغندور، مع المنتخب المصرى فى أولمبياد 1992، كما خاض مع المنتخب بطولة كأس العرب فى سوريا فى نفس العام، وكان ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 1994.

وخاض الغندور، تجربة احتراف قصيرة فى كاظمة الكويتى موسم 1997/1998، ثم عاد إلى الزمالك واستمر معه حتى عام 2003، ثم انتقل إلى نادى الترسانة واستمر معه حتى اعتزل فى مايو عام 2005 ليبدأ مشواره الإعلامى عبر عدد من البرامج الرياضية التليفزيونية استناداً لتاريخ مميز على المستطيل الأخضر.