بعد الفوز على الزمالك.. موسيماني يصل إلى جنوب أفريقيا لقضاء أجازة قصيرة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وصوله إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا مساء لقضاء فترة إجازة قصيرة في بلاده تزامنا مع فترة التوقف وفقا للأجندة الدولية،

ونشر موسيماني مقطع فيديو - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت - يعلن فيه وصوله إلى جنوب إفريقيا، قائلا:"خمن من عاد إلى المنزل".

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة خمسة أيام بداية من اليوم ، وحتى الأربعاء المقبل حيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته الخميس.

وكان الأهلي فاز على الزمالك مساء أمس بنتيجة (5-3) على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.