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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل جسار يشعل حفل الموسيقى العربية بـ"بحبك يا مصر".. ويعلق: وجودي دليل محبة

وائل جسار
وائل جسار

أشعل المطرب وائل جسار حفل مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

بدأ وائل حفله بأغنية بحبك يامصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وحرص على توجيه كلمة بعد الأغنية وقال" للسنة الرابعة اتواجد في المهرجان وهذا دليل محبة من الجمهور المصري وأشكر القائمين على هذا الحفل الرائع وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

وائل جسار 

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

وائل جسار 

مهرجان الموسيقى العربية 

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

وائل جسار 

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تلا ذلك الحفل الفنى الذى حمل عنوان لمسة وفاء وشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيقظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دائما ، ولكن شيء ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمة العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء احمد إبراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات

وائل جسار المطرب وائل جسار إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مجدي صابر

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