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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب موهوب جدًّا ويجد ضالته في وظائف عديدة.. لمواليد 7 نوفمبر

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس. تقدم خبيرة الأبراج عبير فوائد نصيحة اليوم وشخصية اليوم فى علم الأرقام 7 نوفمبر.

 

مولود اليوم من برج العقرب موهوب جدًّا ويجد ضالته في وظائف عديدة، قوته وقدرته الشديدة على ضبط النّفس تمكنه من العمل كجرّاح أو باحث أو جندي مقدام. كذلك تراه في أيّ مهنة تتطلب قدرة على التحليل والبحث والتعامل مع الحقائق العمليّة وفك لبس الأمور، لذا تراه يعمل في البوليس أو كمخبر أو جاسوس، وفي القانون و الفيزياء أو علم النفس.

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علم الأرقام 

وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إنه فى علم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 7 نوفمبر فإن ذلك يعنى أنك متعدد المواهب، وتوضح أنت أيضا تنظر للأمور بعمق ولديك رحمة، وتنصهر وتتعاطف مع البؤساء كما أنك تتعامل بسهولة مع الغرباء والأجانب وتقترب من الآخر بسرعة.

 

نصيحة اليوم 

وتقدم خبية الأبراج نصيحة لمواليد هذا اليوم وتقول فى هذا العام أنت تميل كثيراً للعصبية، وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية فى التعامل.

 

التوقعات الأسبوعية لبرج العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا الأسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم.

يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب، وصعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك أو تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب.

إذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص أجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها.

العقرب برج العقرب برج الأسد مولود اليوم من برج العقرب الأبراج

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