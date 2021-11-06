شبيه عمرو دياب: عملت أغنية إهداء لـ عريس على أساس إنها من الهضبة

قال المطرب مصطفى التاجى الملقب بـ شبيه الفنان عمرو دياب، إن التشابه بينها في الصوت، لا يسبب له مشاكل، معقبا:" انا مش هاخد حاجه منه".

وتابع التاجى خلال حواره مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة " الحياة "، أنه لا يقلد الفنان عمرو دياب إطلاقا موضحا:" بغنى من زمان وعندي اغانى خاصة بيا".



وحكى مصطفى التاجى موقفا طريفا: "عريس وعروسة من دبى طلبوا اغنية اهداء عملتها واتغنت على أنها من عمرو دياب".



وكشف الهضبة عمرو دياب تفاصيل جديدة عن ألبومه الجديد "عيشني".



وقال الهضبة في لقاء مع برنامج اي تي بالعربي، في كواليس حفله الكبير في معرض إكسبو دبي: "سعيد بمشاركتي في معرض اكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتا طويلا، كما انني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي".

وتابع الهضبة: "سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة".

وحول ألبومه الجديد قال عمرو دياب: "مازلت أعمل في الألبوم وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم".

وكشف موقع ET بالعربى كواليس حفل المطرب عمرو دياب فى دبى باحتفالات إكسبو 2020 التى أقيمت يوم السبت الماضى.

وقال عمرو دياب: "فخور ومبسوط جدا إني موجود في اكسبو واني أشارك في هذا الاحتفال العظيم".