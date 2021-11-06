السعودية.. التعليم تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الحادي عشر

أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ووفق صحيفة عاجل هيأت وزارة التعليم السعودية 23 قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع لها في أي وقت,

وأوضحت الوزارة السعودية أنه يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت؛ تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).