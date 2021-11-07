السفير البريطاني:الأمير تشارلز استعجل ترتيب زيارته لمصر خلال شهرين بدلا من سنة

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي فور رفع مصر من القائمة الحمراء بساعتين تلقيت إتصالاً هاتفياً وانا في البيت من فريق الأمير تشارلز يخطرني برغبة سمو الأمير وزوجته في زيارة مصر فوراً.



وأوضح خلال لقائه مع خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أنه في مثل هذه المناسبات نحتاج لفترة لاتقل عن عام لترتيب زيارة ملكية لبلد عريق مثل مصر قائلاً:لكن في هذا الإطار ومع استعجال الأمير تشارلز والرغبة الملكية بإنجاز الزيارة في أسرع وقت ممكن وأعطانا شهرين لترتيب كافة تفاصيل الزيارة.



وأجاب بايلي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول جدول الزيارة المقرر للأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال المقررة في 18 نوفمبر الجاري كاشفاً:"سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع كلاً من الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوا بالرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي في بداية الرحلة"

وأكمل، عقب ذلك لقاء خاص يجمع بين الأمير تشارلز والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بالازهر الشريف في إطار اهتمامه بالجوانب الدينية.

خطاب رسمي



وكشف أن الامير سليقي خطاباً رسمياً فيما يخص حماية البيئة في إطار استمرارية التعاون بين البلدين بعد قمة COP26

كاشفاً أن هذه الزيارة ليست الاولى لهما فقد كانت الاولى في عام 2006 قائلاً : كان هنا في عام 2006 لقضاء شهر العسل الخصا بهمعها وزارا القاهرة وواحة سيوة وإستغرقت الزيارة وقت ها خمسة ايام "

وقالت الحديدي : ينوروا مصر ؟ ليرد السفير قائلاً : مصر منورة بأهلها ..لتعقب الحديدي قائلة : ماشاء الله السفير إيه مش بس اللغة العربية ده كمان أمثال شعبية ".



وأعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة أن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيزوران مصر في الـ18 من نوفمبر الجاري.وتعتبر زيارة الأمير تشارلز وزوجته لمصر المقررة في 18 نوفمبر الجاري، هي أرفع مستوى للزيارة يمكن أن يجريها عضو في الأسرة الملكية لأي دولة بالعالم.

