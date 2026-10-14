إصابة سفينتين ترفعان علم سنغافورة في مضيق هرمز وغرق إحداهما

أعلنت سلطة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة، اليوم الأربعاء، تعرض سفينتي حاويات ترفعان العلم السنغافوري لقصف بمقذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز؛ مما أدى إلى غرق إحداهما إثر تعرضها لأضرار بالغة واشتعال النيران فيها.

وأوضحت السلطات السنغافورية، أن السفينتان "جي إف إس برايد" وإف إس جيزيل" تعرضتا للاستهداف يومي 13 و14 أكتوبر على التوالي.. حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

وقالت سلطة الموانئ إن السفينة "جي إف إس برايد" تعرضت لأضرار واندلع حريق على متنها قبل أن تغرق لاحقا، مؤكدة إجلاء جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا بسلام دون تسجيل أي إصابات، وفي السياق ذاته، تعرضت السفينة "جي إف إس جيزيل" لأضرار في هيكلها، غير أنها تمكنت من مواصلة الإبحار بمحركاتها نحو منطقة آمنة للرسو، وأكدت الهيئة سلامة طاقمها المكون من 22 فرداً وعدم وقوع أي إصابات، كما أشارت إلى عدم وجود أي مواطنين سنغافوريين ضمن طاقمي السفينتين.

وبحسب بيانات الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة (المنظمة البحرية الدولية)، يُعد غرق السفينة "جي إف إس برايد" الحادثة الثانية من نوعها لسفينة تغرق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

وأكدت سلطة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة أنها على تواصل دائم مع الشركة المشرفة على إدارة السفينتين وتتابع عن كثب تطورات الموقف.

وقالت: "تشعر سلطة الموانئ والملاحة البحرية بقلق عميق إزاء استمرار الهجمات على الشحن التجاري في مضيق هرمز، بما في ذلك الحادثين الأخيرين اللذين طالا سفينتين ترفعان العلم السنغافوري".

وأضافت: "مثل هذه الهجمات غير مبررة وغير مقبولة وتهدف إلى خرق القانون الدولي"، مشددة على أن "جميع التحركات التي تؤثر على الملاحة الدولية يجب أن تمتثل بالكامل للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وألا تشكل أي خطر على سلامة البحارة والسفن في البحار".