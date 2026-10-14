بدلا من حفل الزفاف.. عريس يتوجه إلى العمرة برفقة عروسه في إسنا

احتفل أهالي إحدى قرى مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم، بالعريس كريم ماهر، الذي قرر برفقة عروسه استبدال حفل الزفاف التقليدي برحلة لأداء مناسك العمرة، وتخصيص الأموال التي كانت ستنفق على الفرح لتكاليف الرحلة إلى الأراضي المقدسة.

وشارك عدد من أبناء قرية القرايا باسنا في توديع العريس، حيث نظموا له زفة شعبية باستخدام جرار زراعي، رافقته أجواء من الفرحة والاحتفال، واستمرت حتى وصوله إلى مطار الأقصر الدولي استعدادًا للسفر لأداء العمرة برفقة زوجته.

وقال حسين المعلاوي، أحد أبناء القرية ، إن بعض الشباب بدأوا يتجهون إلى خيارات مختلفة للاحتفال بالزواج، من بينها الاستغناء عن مظاهر الأفراح المكلفة والولائم والذبائح، وتوجيه هذه النفقات إلى أداء مناسك العمرة.

وأضاف أن تجربة كريم ماهر لاقت ترحيبا من الأهالي، الذين حرصوا على مشاركته فرحته وتوديعه قبل السفر، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات الاجتماعية والترابط بين أبناء القرية.