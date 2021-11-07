أشرف قاسم: ديانج الأفضل في مباراة القمة.. وتغييرات موسيماني أنقذت الزمالك

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن تغيرات بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة، مشيرا إلى أن تراجع الفريق الأحمر في الشوط الثاني جاء في مصلحة الأبيض.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن المالي أليو ديانج كان الأفضل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتابع: "أتمنى أن لا تؤثر نتيجة القمة على مشوار الزمالك هذا الموسم، واللاعبين حاليا يحتاجون لتعامل نفسي جيد".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.