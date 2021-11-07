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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

صدى البلد

وجه عصام الشوالي المعلق التونسي رسالة إلى محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عبر أوضة اللبس.

وهنأ عصام الشوالي المعلق التونسي محمد مجدي أفشة بحفل زواجه عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار.

ورد محمد مجدي أفشة عبر أوضة اللبس قائلًا:" أنا بحب تعليق عصام الشوالي".

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي النادي الأهلي وعدا الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف لاعبي الفريق بسبب أزمة الرواتب السنوية.


وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "اللاعبان حصل على وعود من مسؤولي الأهلي بتعديل الرواتب السنوية لهما بما يتناسب مع قدراتهما وعطائهما داخل الفريق خاصة بعد زيادة قيمة راتب عمرو السوليه لاعب وسط الفريق بعد تمديد عقده".

وكان قد عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا، مساء الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة.
- الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفينيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.
- الموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن أعمال الإلكتروميكانيك والغلايات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشخ زايد.

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