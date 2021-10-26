عصام الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

الشوالي: الكلاسيكو أصبح يتيما بعد رحيل ميسي ورونالدو.. ولابورتا وراء تراجع برشلونة

أكد المعلق التونسي عصام الشوالي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب متوهج ومتألق وبدأ مشواره خطوة بخطوة حتى الوصول للعالمية.

وأشار الشوالي عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن تجربة صلاح في الدوري الإيطالي ساهمت في تطوره، مؤكدا أن صلاح فخر العرب جميعا فهو أحد أفضل لاعبي الدوري.

وأوضح أن صلاح أحد أهم3 لاعبين في العالم ومرشح للتتويج بلقب أفضل لاعب والحصول على الكرة الذهبية.

وقال :' إذا سارت الأمور بدون تدخلات الرعاة والمعلنين سيكون صلاح مرشحا فوق العادة وكريم بنزيمة أيضا ولكن الحقيقة أن الرعاة قد يرجحون كفة ميسي أو كريستيانو رونالدو لأنهم لم يقدموا في مشوار العام الحالي أي شئ يذكر".

وأكد أنه يتمنى بقاء صلاح مع ليفربول لأنه صار أيقونة ولو استمر على نفس النهج سيصممون له تمثالاً في الانفيلد.

وأردف الشوالي أن الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني كان أشبه بمباراة يتيمة بعد رحيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال إن برشلونة كان متراجعا بشكل كبير ورئيسه خوان لابورتا فشل في تدعيم الفريق وهو سر التراجع.

وأشار إلى أن ريال مدريد استفاد من صفقة دافيد الابا بشكل كبير في تدعيم دفاعه، مؤكدا أن كريم بنزيمة خرج من عباءة كريستيانو رونالدو الذي ساعده لسنوات وساهم في توهجه.