أفشة: أتمني انتقال زيزو للأهلي

قال محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أنه يتمني أن يلعب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك فى القلعة الحمراء.

وقال محمد مجدي أفشة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أتمني تواجد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك فى النادى الأهلي".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.