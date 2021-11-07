عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تجري مسابقة بـ نيران المدفعية

صدى البلد

أجرت القوات الآلية الكورية الشمالية مسابقة نيران المدفعية خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن التدريبات أجريت يوم السبت وتأتي في الوقت الذي تشتكي فيه كوريا الشمالية بشكل متزايد مما تعتبره ازدواجية في المعايير حيث تستدعي أنشطتها العسكرية انتقادات دولية في حين أن التدريبات المماثلة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تفعل ذلك في العادة.

ويقول محللون إن بيونج يانج تسعى إلى تطبيع أنشطتها الدفاعية بهدف الفوز في نهاية المطاف بقبول دولي لأسلحتها النووية وترساناتها من الصواريخ الباليستية، التي أقرتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

زعيم كوريا الشمالية يحذر الشعب: فيروس كورونا يتنقل بتساقط الثلج

الصين وروسيا تسعيان مجددا لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

ويتم نشر الكثير من قوات المدفعية التقليدية الكبيرة لكوريا الشمالية على طول الحدود المحصنة مع كوريا الجنوبية ، حيث لديها المدى للوصول إلى العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية في سيول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التدريبات تأتي "في وقت يسود فيه الحماس للخضوع لتدريب مكثف في جميع أنحاء الجيش الشعبي الكوري للدخول في ذروة جديدة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة تحت راية الدفاع عن النفس".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن باك جونج تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أشرف عليها.

ويُنظر إلى باك منذ فترة طويلة على أنه نجم صاعد في الجيش القوي للبلاد ولاعب رئيسي في برنامج الصواريخ الذي تمت ترقيته إلى مناصبه الحالية في سبتمبر.

كوريا الشمالية المدفعية الكورية الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية

ترشيحاتنا

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد غلقه 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 -11- 2021.. أبرزها ميلان وإنتر

قبل لقاء الليلة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

برج العقرب موهوب جدًّا ويجد ضالته في وظائف عديدة.. لمواليد 7 نوفمبر

3 أيات تحفظ أولادك وتجلب لهم السعادة والصلاح.. رددها كل صباح

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2017 | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

تعويض 275 مليون جنيه لـ متحرش جنسي بسبب جريمة تعذيب

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ