كوريا الشمالية تجري مسابقة بـ نيران المدفعية

أجرت القوات الآلية الكورية الشمالية مسابقة نيران المدفعية خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن التدريبات أجريت يوم السبت وتأتي في الوقت الذي تشتكي فيه كوريا الشمالية بشكل متزايد مما تعتبره ازدواجية في المعايير حيث تستدعي أنشطتها العسكرية انتقادات دولية في حين أن التدريبات المماثلة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تفعل ذلك في العادة.

ويقول محللون إن بيونج يانج تسعى إلى تطبيع أنشطتها الدفاعية بهدف الفوز في نهاية المطاف بقبول دولي لأسلحتها النووية وترساناتها من الصواريخ الباليستية، التي أقرتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويتم نشر الكثير من قوات المدفعية التقليدية الكبيرة لكوريا الشمالية على طول الحدود المحصنة مع كوريا الجنوبية ، حيث لديها المدى للوصول إلى العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية في سيول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التدريبات تأتي "في وقت يسود فيه الحماس للخضوع لتدريب مكثف في جميع أنحاء الجيش الشعبي الكوري للدخول في ذروة جديدة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة تحت راية الدفاع عن النفس".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن باك جونج تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أشرف عليها.

ويُنظر إلى باك منذ فترة طويلة على أنه نجم صاعد في الجيش القوي للبلاد ولاعب رئيسي في برنامج الصواريخ الذي تمت ترقيته إلى مناصبه الحالية في سبتمبر.