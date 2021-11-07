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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال الكاظمي: عمل جبان يستهدف العراق كله

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الأحد، إن استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عمل جبان يستهدف العراق كله.

وكتب مقتدي الصدر، اليوم الأحد، علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه".

وأوضح أن هذا الاستهداف يعني استهداف أمن العراق واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك.

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وطالب الزعيم، الذي حقق تياره المركز الأول في انتخابات النواب الأخيرة، الجيش وكافة القوى الأمنية بضرورة التكاتف من أجل تعافي العراق.

وقال: "على جيشنا الباسل والقوى الأمنية البطلة الأخذ بزمام الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا".

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