مخالف وبه إهانة.. طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن أحد إعلانات شركة مياه سوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ( نائب طهطا ،طما، جهينة) بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور المهندس وزير الإسكان بشأن الإعلان رقم (١) ٢٠٢١ الصادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والخاص بطلب قارئ ومحصل بالعمولة للعمل بالشركة.



وقد تضمن بالبند رقم ٦ من شروط الإعلان أن يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركة ( من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة) أو ضامن من الذكور من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.



وأكد النائب مصطفي سالم، أن هذه الصيغة فيها اهانة لأبناء وشباب محافظة سوهاج

و بالمخالفة للقانون أيضا حيث لا يوجد في جميع القوانين المصرية المنظمة للعمل ما يفيد وجود ضامن للموظف المتعاقد مع الشركات.



وأضاف سالم، أن أي تعاقد على العمل تحكمه قواعد وقوانين ولا يحق لأي جهة مخالفتها،

فضلا عن أن ذلك يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في حالة عدم وجود ضامن من الأساس.

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