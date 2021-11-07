انعقاد امتحانات تأهيلي الدكتوراه في كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأنه لأول مرة يتم عقد إمتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية للباحثين الحاصلين علي الماجستير بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أنه تم عقد امتحان تأهيلي الدكتوراه وذلك بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية، بحضور أساتذة التربية الرياضية بجامعات أسيوط وجنوب الوادى وسوهاج.

ومنهم الدكتور محروس محمود عميد الكلية الأسبق، والدكتور إبراهيم البرعي عميد الكلية السابق، الدكتور أيمن عبده أستاذ الكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية بأسيوط، والدكتور مصطفي السباعي أستاذ كرة اليد بكلية التربية الرياضية بأسيوط.

والدكتور أحمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأضاف الدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا، أنه تم عقد إمتحان عام وإمتحان تخصص، وأيضاً إمتحان مرتبط لطلاب تأهيلي الدكتوراه، وفي حالة إجتيازه يحق للطالب تسجيل درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج، أنه ادي هذا الاختبار عدد ٢ مدرسين مساعدين بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية.