عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس "اقتصادية الشيوخ": القطاع الخاص يستهدف 25% من الاستثمارات طبقا لقانون التخطيط العام

الدكتور هاني سري
الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

أعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفني متمثلا في خطة التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.

 

وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

وأوضح سري الدين، أن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.

 

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلي أن القانون المعمول به كان يشير إلى أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لاسيما وأنه وفقا للتشريع الجديد فإنه المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار في حوالي 25% من الاستثمارات المستهدفة.

 

وأوضح سري الدين، أن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

 

وتوجه النائب هاني سري الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مشروع قانون التخطيط العام للدولة خطة التنمية المستدامة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ترشيحاتنا

3 أرقام قياسية جديدة.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام وست هام

هالة السعيد: قانون التخطيط يشجع جهود الابتكار ويعزز من مستهدفات التنمية المستدامة

قصة استشهاد عمر بن الخطاب وتاريخ مولده

حكم قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم

الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي

مركز الأزهر: طلب الراحة في الانتحار وهم وكبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز بالطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

بحضور تامر حسين وأحمد إبراهيم .. محمد حماقي يشعل استاد القاهرة

شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه

فيديو

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ