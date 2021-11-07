شريان للتنمية في مصر.. نائب بالشيوخ: مشروعات النقل أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمار

قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة التي يتم إنشاؤها حاليا .كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن هناك عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، ساهمت جميعها في حل العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه هذا القطاع منذ عقود، وتساهم في عملية التنمية الشاملة لمصر.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ في بيان له، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات الذي يعقد تحت رعايته، والتي أكد خلالها على أهمية التحول للنقل الأخضر والشراكة مع الشركات الكبرى كما هو الحالي مع شركة سيمنز الألمانية المسئولة عن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

وأضاف الجندي، أن هذا المؤتمر يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسي في دعم وتوفير الطاقة النظيفة وتقليل نسبة التلوث وتعزيزا لدور مصر في دعم قضايا التغير المناخي، لافتا إلى أن الدولة قامت بمجهودات كبير في التحول للنقل الأخضر والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية العائد الاقتصادي من مشروعات النقل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر عناصر جذب الاستثمار حيث وصل حجم الاستثمار لـ تريليون و600 مليون جنيه، وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل وهو رقم كبير يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي.