حقائق ومعلومات.. الآثار السلبية لتعاطي المخدرات وارتباطها بالأمراض النفسية.. فيديو

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " عن الآثار السلبية لتعاطى المخدرات وعلاقتها بالأمراض النفسية تحت عنوان "حقائق ومعلومات"، ويتضمن الفيديو الأثار السلبية الناتجة تعاطى المخدرات مثل حدوث الاكتئاب ونوبات الهلع .

يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها بجانب أيضا إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف الفئات المختلفة من اجل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان‪.‬





لينك الفيديو

https://www.facebook.com/100064825715018/posts/252808753556647/?vh=e&d=n