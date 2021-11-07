محمد حمزة: ملف النقل يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أثني محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، على افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه أحد أهم شرايين التنمية في مصر.



وأضاف حمزة، أن منظومة الطرق وشبكة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية ويزيد من عائدات الأستثمار في شتي المجالات ، ومصر وهي تؤسس للجمهورية الجديدة أصبحت جزءًا من عالم النقل الحديث .



وأكد حمزة، أن استثمارات قطاع النقل وصلت إلى 119.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى ، وان حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام ساهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الناتج القومي، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتحقيق الهدف المنشود بتقليل حوادث الطرق ، وتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.