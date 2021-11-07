رمضان عبدالرازق: الأصدقاء يوم القيامة أعداء إلا الأتقياء .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن الأصدقاء يوم القيامة يكونوا أعداء إلا الأتقياء، فالصديق الذي ينفع في الدنيا يشفع في الآخر.

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه على فضائية " الحياة" أن الصحبة نوعان من الأشخاص ومن الأعمال، مشيرا إلى أن يوم القيامة ليس لحظة ولكنه وقت كبير، يوم القيامة يفر المرأ من أخيه وأمه وبنيه، ولكن ليس الكل سيفر وارد أن صديق أو أب يكون معك لأن الفرار ليس في كل الموقف ولكن دون موقف.

وأوضح أن هناك أشخاص سيصحبون في الدنيا والآخرة، وصحبتك يوم القيامة هي صحبتك في الدنيا اختر من الدنيا من سيشرفك يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.

وتابع الشيخ رمضان عبدالرازق : الأصدقاء أعداء إلا الأتقياء اختر صديق ينفعك في الدنيا ويشفع في الآخرة.