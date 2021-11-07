القوي العاملة: قرار الحد الأدني للأجور ملزم لجميع الجهات بالقطاع الخاص

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن قرار الحد الأدني للأجور ملزم لجميع الجهات في القطاع الخاص دون أي استثناء.

وقال وزير القوي العاملة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "موعد تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص بداية شهر يناير 2022 المقبل على أن يكون ضمن عمليات التفتيش داخل المنشآت".

وأوضح وزير القوي العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم في موعدها المحدد وفقا للقانون في منتصف العام المقبل 2022، مؤكدا أنه لا يوجد أي نية للتأجيل.

وشدد على أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأشار إلي أن الوزارة أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات واللجان النقابية العمالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.