مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل دواء كورونا الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، تفاصيل الأدوية الجديدة التي تم إضافتها لعلاج فيروس كورونا.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك شركتين انتجتا دوائيين هما شركة نيوك وشركة فيروس، مضيفا أن الشركتين أكدتا أن هذه الأودية قد تقلل من حدة الأعراض.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن هذه الأدوية تقلل من احتياج المريض للعناية المركزة وحالات الوفاة، لافتا إلى أنه يتم العمل على اختبار هذه الأدوية في التجارب السريرية للحالات البسيطة والمتوسطة.