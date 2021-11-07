بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية في مصر

افتتح صباح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، للانتقال إلى خطوة ثانية في انتشار وتعميم فكرة السيارات الكهربائية على مستوى مصر.

ومن هذا المنطلق نتعرف سويًا خلال هذا الموضوع على المميزات التي تعود على المواطن المصري، بعد فكرة تعميم واستخدام السيارات والمركبات الكهربائية، ذات الطاقة النظيفة.

1 - تعمل السيارات الكهربائية على توفير الكثير من النفقات الخاصة بالصيانة الدورية نظرًا لمراحل الصيانة الخاصة بها، على عكس السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، والتي تلزم تدخل فني من وقت إلى اخر.

2 - توفر السيارات الكهربائية الكثير من النقود خلال عملية تزوديها بالطاقة، بدلًا من الوقود التقليدي واسعاره المتغيرة، ومن الممكن إعادة شحنها بسهولة وقضاء رحلة السير المقررة، وفقًا لعدد الكيلومترات المسموح به الخاص بكل فئة.

3 - تعتبر السيارات الكهربائية هي ذات محركات صديقة للبيئة في المقام الأول، نسبة إلى قدرتها في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والتي تؤثر على البيئة بشكل كبير، ولذلك تتسم تلك المركبات بشعار اللون الأخضر.

4 - يختلف محرك السيارة الكهربائية عن المحرك التقليدي بشكل كبير، والذي يتضمن الكثير من الصيانات مثل انسداد رشاشات الوقود بسبب الرواسب، أو تلف مضخة وفلتر البنزين، وصيانات تغيير الزيت وباقي الصيانات الدورية.

5 - مع تعزيز فكرة تعميم السيارات الكهربائية بالطبع سوف تتغير الكثير من المخاوف، مثل قلة محطات الوقود، والمعروضات الخاصة بتلك الإصدارات.