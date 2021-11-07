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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون مشترك بين كلية آثار عين شمس وجامعة فيليب بماربورج ألمانيا

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور ألبرشت فوس من جامعة فيليب بماربورج ألمانيا،  وذلك بحضور   الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ، الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبد الرازق النجار أستاذ الترميم المساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس والدكتورة هالة هاشم غنيم منسق الاتفاقية .

ياتى اللقاء لمناقشة أوجه التعاون ما بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة فيليب ماربورج بألمانيا في اطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين  واعتمدها مجلس الجامعة بتاريخ 30 سبتمبر من هذا العام صرح بذلك الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطى عميد كليه الاثار .

وأوضح  الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية أن هذا اللقاء بعد تمهيدآ لاستقبال وفد من ممثلي الاتفاقية من ألمانيا في نهاية شهر نوفمبر الحالي حيث سيتم خلال هذا اللقاء المرتقب مناقشة تفاصيل أوجة التعاون وتحديد البرنامج الزمني، لافتا إلي أن  مجالات التعاون تتنوع ما بين الترميم والأرشفة وحفظ التراث، هذا إلى جانب استحداث برامج تعليمية مشتركة.

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