أخبار الفن: انفصال منة عرفة عن زوجها قبل أيام من حفل ال زفاف.. عمر كمال يكشف حقيقه اعتزاله المهرجانات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن عمر كمال ومحمد حماقي واخرين وجاء من أبرزها:

كشف المطرب الشعبي عمر كمال حقيقة اعتزاله غناء المهرجانات، وقال "لم أعتزل غناء المهرجانات ولم أصرح بذلك ؛ أنا مستمر في غناء المهرجانات فهو بدايتي وسبب شهرتي".

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

دافع الملحن عزيز الشافعي، عن المطرب محمد حماقي بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من جمهور نادي الزمالك بعد السخرية منهم بعد هزيمتهم من النادي الأهلي بخمسة أهداف.

شهد عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحى ، الذي أقيم منذ قليل بمسجد الحمد بشارع فيصل بالهرم، غياب نجوم الفن عن المشاركة في العزاء، واقتصر الحضور علي بعض المخرجين وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

كشفت نيفين الناقوري، ابنه الفنانة سهير البابلي ، في تصريح خاص لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد أنباء دخولها في غيبوبة وفقدانها للوعي التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

كشفت المخرجة ماريان خورى ابنة شقيقة المخرج الراحل يوسف شاهين عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمة مكتب يوسف شاهين والمهدد بالانهيار بسبب مخبز أسفل العقار المتواجد فيه المكتب.