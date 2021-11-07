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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غياب نجوم الفن عن عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحي

صدى البلد

شهد عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحى ، الذي أقيم منذ قليل بمسجد الحمد بشارع فيصل بالهرم، غياب نجوم الفن عن المشاركة في العزاء، واقتصر الحضور علي بعض المخرجين وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

 

كان من أبرز الحاضرين بالعزاء الفنان أحمد سلامة ونبيل نور الدين، و كريم الحسينى  والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد صقر، والفنانة نيرمين زعزع.

 

كانت أسرة الفنان الراحل أحمد عبد الحى، قررت تغيير مكان وموعد عزاءه والذى كان من المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

 

وقال الفنان منير مكرم فى تصريح خاص، إن أسرة الفنان الراحل استقرت على إقامة العزاء بمسجد الحمد بشارع فيصل عقب صلاة المغرب اليوم.

 

وكانت أسرة الفنان الراحل أحمد عبد الحى تعتزم إقامة العزاء، يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد جمعية التقوى، بشارع عبد الحليم حسين، المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز

وفاة الفنان أحمد عبد الحي 

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، من خلال منشور كتبه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان أحمد عبد الحي.

 

كان الفنان أحمد عبد الحي، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وتم تحديد امس السبت، لإجراء عملية جراحية في مستشفى معهد ناصر، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال العملية الجراحية.

 

أعمال احمد عبد الحي:

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، مشاركته في مسلسل وادي الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة؛ ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

 

وشارك في بطولة المسلسل، عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما شهد مشاركة النجوم الصاعدين: يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لـ بشرى رزة وريهام سعيد.

 

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

 

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".

أحمد عبد الحي عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحى بمسجد الحمد بشارع فيصل بالهرم غياب نجوم الفن أعضاء نقابة المهن التمثيلية

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